Оккупанты усиливают меры по принуждению населения участвовать в незаконных выборах на Донбассе - разведка

Оккупанты требуют от руководителей бюджетных предприятий обеспечить максимальную явку людей на так называемых выборах.

Российские оккупационные силы усиливают меры по принуждению местного населения участвовать в незаконных выборах на Донбассе, которые запланированы на 11 ноября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Российскими оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются меры по скрытому принуждению местного населения к участию в так называемых выборах 11 ноября", - подчеркнул он.

"В частности, руководителям бюджетных организаций оккупантами дано указание о персональной ответственности за обеспечение максимального участия в выборах так называемых "государственных служащих и работников предприятий". Сотрудниками социальных служб на оккупированных территориях распространяется информация о возможности лишения пенсионного обеспечения пенсионеров в случае их неявки на избирательные участки" , - заявил пресс-секретарь.

"Вместе с тем в городах и густонаселенных районах временно оккупированных территорий растет количество граждан, которые опасаются активизации боевых действий и не желают запятнать себя участием в очередном так называемом "избирательном процессе", навязанном оккупантами. С начала октября выросло количество выезда местных жителей для дальнейшего проживания за пределами временно оккупированных территорий, в том числе лиц, причастных к деятельности российского оккупационного режима", - утверждает Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября назначены так называемые "внеочередные выборы председателя "ДНР" и "ЛНР" и так называемых "депутатов парламентов".

7 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая "выборы" и зачищая приспешников. В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых "ЛНР" и "ДНР" является нарушением Минских договоренностей.

Сегодня, 16 октября, в Минске Украина потребует отменить подготовку к фейковым выборам на оккупированных территориях Донбасса.