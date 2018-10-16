Принятие закона о гуманитарном разминировании должно объединить парламент - Геращенко

Геращенко уверена, что принятие закона о гуманитарном разминировании значительно усилит диалог со странами-партнерами по НАТО.

Принятие Закона о гуманитарном разминировании должно объединить парламент, в этом вопросе не может быть политики и идеологических разногласий.

Об этом во время Согласительного Совета заявила Первый заместитель Председателя ВРУ Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба БПП.

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«Одной из наиболее серьезных гуманитарных проблем Донбасса является вопрос разминирования. Более 7 тысяч километров сегодня поражены от взрывоопасных предметов. Поэтому я обращаюсь к Председателю ВР с просьбой поставить в Повестку дня законопроекты, а их у нас 4, по разминированию и надеюсь, что уже на этой неделе в первом чтении мы примем объединяющий законопроект 9080-1. Над этим документом работало более 40 народных депутатов из разных фракций, профильный комитет и представители наших стран-партнеров. Принятие закона о гуманитарном разминировании значительно усилит наш диалог со странами – партнерами по НАТО и поможет тем трастовым фондам, которые работают над разминированием, более активно помогать Украине», – отметила политик.

Также Ирина Геращенко подчеркнула, что этот законопроект должен объединить парламент, ведь в этом вопросе не может быть политики и идеологических разногласий.