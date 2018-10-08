Оккупанты вчера били по ВСУ на всех направлениях: в ход шло запрещенное вооружение

По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожен и семеро ранены.

За прошедшие сутки, 7 октября, оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 11 раз.

В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Вильный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 122 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Водяного. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Новотошковского, Луганского, Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Крымского, Новозвановки, Водяного и Лебединского, кроме того, оккупанты применяли вооружение боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Вильного были обстреляны также из зенитной установки ЗУ-23-2, а по оборонцам Гнутово велся снайперский огонь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожен и семеро ранены.

Сегодня противник из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.