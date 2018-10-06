Боевики ОРДО не пустили на "выборы" своего "народного губернатора"

Сам "народный губернатор" заявил, что решение о недопущении его к "выборам" было принято давно и ему было об этом известно.

К участию в незаконных выборах террористической организации "ДНР" допустили пять "кандидатов", отказав в регистрации лидеру "Народного ополчения Донбасса", так называемому "народному губернатору Донетчины" Павлу Губареву.

Так называемый центризбирком при группировке «ДНР» отказал Павлу Губареву в «регистрации» кандидатом на «выборах» главы «ДНР». Об этом сообщил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский, пишут "Новости Донбасса".

«Павел Губарев – отказ, недостаток достоверных подписей, неполные данные по миндоху», – написал он в своем в своем Telegram-канале.

Сам Губарев заявил, что решение о недопущении его к "выборам" было принято давно и ему было об этом известно.

"Считаю несправедливым проведение безальтернативных выборов и навязывание единственного кандидата", - заявил Губарев, подразумевая под "единственным кандидатом" Дениса Пушилина, пишет Lenta.ru.

По информации СМИ, кандидатуру Дениса Пушилина поддерживает помощник президента России Владислав Сурков. Губарев также заявлял, что заручился поддержкой в Москве.

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Пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

По мнению экс-представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы, решение о проведении "выборов" в "Л/ДНР" может поставить под угрозу Минский процесс.

Напомним, Генпрокуратура согласовала ходатайство следователей СБУ о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного осуждения) Губарева.

В 2017 г. Шевченковский райсуд Киева разрешил осуществить специальное предварительное расследование в отношении лидера "Народного ополчения Донбасса" и так называемого "Народного губернатора Донетчины" Павла Губарева.

В частности, прокуратурой установлено, что гражданин Украины Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля - марта 2014 г. "с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов госвласти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов".