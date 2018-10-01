Террористы понесли значительные потери на Донбассе

По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта уничтожены и восемь ранены.

На протяжении прошлых суток, 30 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами.

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Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг шесть раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта уничтожены и 8 ранены", - рассказали в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что ВСУ заняли новые позиции в зоне проведения ООС на Донбассе. Теперь свыше 6 кв. км находятся под их контролем.