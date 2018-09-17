Обнаглевшие боевики на Донбассе используют новейшее российское оружие

Максимально жесткий ответ, уверяют украинские воины, гарантирует хотя бы краткосрочное наступления режима.

Бесшумные лазерные ружья и противопехотные осколочные мины - все это убийственное орудие наемники притащили с собой и теперь упражняются на украинском Приазовье в умении убивать.

Кадровые российские военные, беспрепятственно пересекая границу, вторглись в Украину, говорится в сюжете ТСН.

Последнюю неделю боевики откровенно обнаглели. Молчаливые свидетели тому - близлежащие поля, их давно не обрабатывали, но в середине сентября переоранной воронками в человеческий рост оказалась эта земля.

"Работала тяжелая артиллерия 152-го калибра", - говорит украинский военный.

Просто среди белого дня, используя Саханские ветряки как прикрытие, совершенно не стесняются стрелять из дальнобойных гаубиц кадровики Росгвардии. Именно они недавно стали на позициях вокруг оккупированных Ужевки, Пикузов и Саханки. Как они строят линию обороны на скалистом берегу перед Безымянным, с пляжа в Широкином видно невооруженным глазом. Но просто наблюдать за чужаками, говорят украинские бойцы, стало опасно. С собой россияне притащили новейшее оружие, которое моментально делает человека слепым.

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"Это – лазерная винтовка, идет с прикладом, с оптикой, только как оружие. Лазерным лучом она работает", - говорит морской пехотинец "Факел".

Но даже при таком сценарии украинские военные уверяют, что стараются сдерживаться.

"Стараемся сдерживаться до тех пор, пока это не переходит какую-то черту - когда уже явная угроза жизни. Или же слишком прицельно это делают, когда они видят ориентиры и слишком нагло", - говорит морской пехотинец "Нестор".

И, когда вражеские пули начинают звенеть очень близко, насквозь прошивая укрытие, а осколки разрывают в щепки толстенные деревья и все то смертоносное железо завывает и свистит прямо над головой, терпение быстро заканчивается. И уже тогда украинские воины с воодушевлением начинают использовать оружие по прямому назначению.

Правило, что его за годы войны отчеканила в сознании украинских защитников гибридная война, еще ни разу, говорят морпехи, не подвело. Максимально жесткий ответ, уверяют воины, гарантирует хотя бы краткосрочное наступления режима тишины.

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые зафиксировали фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны на дороге Т1316 в районе участка разведение сил и средств в Золотом Луганской области.