На Донбассе впервые зафиксировали фрагменты реактивных гранат

В районе Золотого члены патруля миссии ОБСЕ впервые видели фрагменты различных типов реактивных гранат.

Наблюдатели специальной мониторинговой мисси ОБСЕ впервые зафиксировали фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны на дороге Т1316 в районе участка разведения сил и средств в Золотом Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии.

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"Примерно в 500 м к северо-северо-западу от блокпоста вооруженных формирований, расположенного на южном крае участка разведения в районе Золотого, члены патруля миссии впервые видели фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны как на самой дороге Т1316, так и вдоль нее. Пребывая ориентировочно в 400 м к югу от северного края данного участка разведения, команда СММ впервые зафиксировала фрагменты другой реактивной гранаты", - сообщили в ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, находясь на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали около 10 выстрелов из стрелкового оружия в 3–5 км к северо-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).

Как сообщал УНИАН, в Донецке всю ночь шел бой в районе аэропорта. Как сообщают очевидцы, обстрелы активизировались после 18:00 вечера 16 сентября.