На Донбассе впервые зафиксировали фрагменты реактивных гранат
Наблюдатели специальной мониторинговой мисси ОБСЕ впервые зафиксировали фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны на дороге Т1316 в районе участка разведения сил и средств в Золотом Луганской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии.
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"Примерно в 500 м к северо-северо-западу от блокпоста вооруженных формирований, расположенного на южном крае участка разведения в районе Золотого, члены патруля миссии впервые видели фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны как на самой дороге Т1316, так и вдоль нее. Пребывая ориентировочно в 400 м к югу от северного края данного участка разведения, команда СММ впервые зафиксировала фрагменты другой реактивной гранаты", - сообщили в ОБСЕ.
По данным ОБСЕ, находясь на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали около 10 выстрелов из стрелкового оружия в 3–5 км к северо-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).
Как сообщал УНИАН, в Донецке всю ночь шел бой в районе аэропорта. Как сообщают очевидцы, обстрелы активизировались после 18:00 вечера 16 сентября.