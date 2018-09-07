Журналистам показали фото "организатора" убийства главаря "ДНР" Захарченко

Террорист Пинчук показал журналистам фото организатора убийства Захарченко, но не назвал его фамилии.

Так называемый экс-министр госбезопасности "ДНР" Андрей Пинчук утверждает, что ему известно имя убийцы главаря террористов Александра Захарченко.

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"Я точно знаю, кто это совершил. Я представляю, кто это организовал, кто был техническим исполнителем и каким способом это было сделано. Фамилии всех исполнителей я, естественно, не знаю", - рассказал сказал он "МК".

При этом Пинчук отказался называть имя, однако показал фото - на нем был изображен подтянутый пожилой мужчина в военной форме.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.