Порошенко еще раз извинился за обещание в 2014 году быстро завершить войну

Президент напомнил, что в 2014 году в Украине не существовало боеспособной армии.

Президент Петр Порошенко еще раз извинился перед семьями погибших и раненых военных за заявление о возможности установить мир в считанные часы или дни, которое сделал 4,5 года тому назад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал в интервью житомирскому телеканалу «СК1».

«Очень трудно было себе представить состояние, в котором находились вооруженные силы, но в Житомире это очень хорошо известно, потому что одна из лучших бригад, 95-житомирская бригада, даже у неё были огромные трудности со всеми видами довольствия. О состоянии в целом армии - армии просто не существовало: она была разграблена, распродана, раздета, разута, разоружена, без финансирования. И мы фактически встретили врага без армии», - подчеркнул глава государства.

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Он напомнил, что только волонтеры и добровольцы на первом этапе помогли остановить врага.

«Мы представить себе не могли (российской агрессии), так как начинали бороться с террористами, пусть с оружием из российского военторга, с идеологическим подкреплением страной-агрессором, но агрессии регулярных войск РФ, конечно, мы не ожидали», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 23 августа на церемонии поднятия Государственного Флага Украины Порошенко извинился, что в 2014 году дал гражданам надежду на завершение АТО за считанные часы.

«Более четырех лет тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалась. Прошу за это прощения», - сказал президент