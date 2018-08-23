Порошенко извинился за обещание в 2014 году завершить АТО быстро

Глава государства заявил, что сожалеет за порождение завышенных ожиданий.

Президент Украины Петр Порошенко попросил извинения за то, что в 2014 году подал надежду завершить антитеррористическую операцию на востоке Украины за считанные часы.

Об этом он сказал во время участия в Днепре в мероприятиях по случаю Дня государственного флага Украины.

"Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. И теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, не важна и образность этого заявления. Люди восприняли ее, как возможность завершить войну очень и очень быстро".

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Это для меня очень серьезный урок бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям... Спасибо вам за это понимание. Страна требует честного и откровенного разговора", - подчеркнул президент.

"Я сожалею, что породил завышенные ожидания. И я искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не исполнилось. И прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок бережного и ответственного отношения к своим словам и к своим обещаниям", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2014 года состоялись выборы президента Украины, на которых победил Порошенко.

26 мая он заявил, что потребует изменения формата проведения антитеррористической операции на востоке Украины. “Я поддерживаю продолжение АТО, но требую изменения ее формата”, - сказал Порошенко, добавив, что антитеррористическая операция должна быть более короткой во времени и более эффективной.

Он пообещал, что одним из приоритетных его задач на посту президента будет восстановление боеспособности украинской армии и боевого духа украинских правоохранителей.

Порошенко высказал мнение, что АТО не должна продолжаться месяцами, а должна быть завершена в течение часов.