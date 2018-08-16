"Захлебнутся собственной кровью": в МинВОТ прокомментировали угрозу нового наступления россиян

Юрий Гримчак отметил, что за последние годы много чего изменилось в украинской армии, и в оснащении, и в оружии.

Если российская армия начнет новое наступление на Украину, то она «захлебнется собственной кровью».

Такое мнение интервью изданию «Апостроф» выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Два года назад я отвечал на вопрос: что будет, если россияне попытаются начать наступление? Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью», – сказал Гримчак.

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Он отметил, что за последние годы много чего изменилось в украинской армии, и в оснащении, и в оружии. «Ситуация несравнима с 2014-м. Тогда они имели шанс на более-менее победную "войнушечку", но остановились, потому что армия не разбежалась, а начала упираться и давать отпор. Для них это было неожиданностью, и они не рискнули идти дальше. Сейчас если и будет какая-то война, то у меня такое впечатление, что не у нас», – подчеркнул чиновник, уточнив, что следующей жертвой России может стать Беларусь.

Как сообщал УНИАН, ранее Гримчак отмечал, что военные провокации со стороны Российской Федерации могут случиться в любой момент, за исключением нескольких последующих дней, ведь глава РФ Владимир Путин отправляется на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы знаем количество бронетехники, количество автомобилей, количество людей в так называемых первом и втором армейском корпусах. Знаем, что они готовятся, проводятся обучения, доукомплектование и тому подобное. Поэтому в любой момент может начаться. Это наша реальность. Мы каждый день последние четыре года живем в этом состоянии», – заявил Гримчак.