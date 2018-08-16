"Захлебнутся собственной кровью": в МинВОТ прокомментировали угрозу нового наступления россиян
Если российская армия начнет новое наступление на Украину, то она «захлебнется собственной кровью».
Такое мнение интервью изданию «Апостроф» выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
«Два года назад я отвечал на вопрос: что будет, если россияне попытаются начать наступление? Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью», – сказал Гримчак.
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Он отметил, что за последние годы много чего изменилось в украинской армии, и в оснащении, и в оружии. «Ситуация несравнима с 2014-м. Тогда они имели шанс на более-менее победную "войнушечку", но остановились, потому что армия не разбежалась, а начала упираться и давать отпор. Для них это было неожиданностью, и они не рискнули идти дальше. Сейчас если и будет какая-то война, то у меня такое впечатление, что не у нас», – подчеркнул чиновник, уточнив, что следующей жертвой России может стать Беларусь.
Как сообщал УНИАН, ранее Гримчак отмечал, что военные провокации со стороны Российской Федерации могут случиться в любой момент, за исключением нескольких последующих дней, ведь глава РФ Владимир Путин отправляется на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Мы знаем количество бронетехники, количество автомобилей, количество людей в так называемых первом и втором армейском корпусах. Знаем, что они готовятся, проводятся обучения, доукомплектование и тому подобное. Поэтому в любой момент может начаться. Это наша реальность. Мы каждый день последние четыре года живем в этом состоянии», – заявил Гримчак.