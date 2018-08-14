"В любой момент может начаться": в МВОТ оценили угрозы со стороны России

Вариант вооруженных провокаций со стороны Азовского моря является вполне возможным, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Военные провокации со стороны Российской Федерации могут случиться в любой момент, за исключением нескольких последующих дней, ведь глава РФ Владимир Путин отправляется на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает «Обозреватель». По его словам, в такие дни обычно наблюдается затишье. В других случаях достаточно всего лишь, чтобы "Путин проснулся не с той ноги".

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"Но мы знаем количество бронетехники, количество автомобилей, количество людей в так называемых первом и втором армейском корпусах. Знаем, что они готовятся, проводятся обучения, доукомплектование и тому подобное. Поэтому в любой момент может начаться. Это наша реальность. Мы каждый день последние четыре года живем в этом состоянии", – заявил Грымчак.

Вариант вооруженных провокаций со стороны Азовского моря также вполне возможен, считает заместитель министра. Он обратил внимание на то, что полтора месяца назад на побережье Азовского моря проводились украинские военные учения: была задействована бронетехника, морская пехота, артиллерия.

"Отрабатывали именно отражения агрессии с моря на территорию Украины. То есть я думаю, что все, кому надо, готовы и знают, каким образом защищаться", - заверил чиновник.

Однако, по мнению заместителя министра, главным российским сценарием в Украине сегодня является попытка смены власти на выборах - как президентских, так и парламентских. Новой же волны "зеленых человечков" бояться не стоит, заявил он.

"Зеленые человечки закончились в 2014 году. Мы уже давно другая страна, не та, которая была в 2014 году. И извините, я не думаю, что сегодня у наших военных будут какие-то сомнения: стрелять или не стрелять в зеленых человечков. Поэтому это маловероятно", - считает чиновник.

"Возможна попытка каким-то еще образом дестабилизировать ситуацию? Так они это делают ежедневно, ежемесячно, тем или иным способом. Поэтому на сегодня... вы знаете, есть такая старая истина: "Сохраняйте спокойствие и чистите автомат", - посоветовал Грымчак.