Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали большое скопление тяжелого вооружения боевиков на Донбассе

В частности, снова обнаружены реактивные системы залпового огня "Град", разные типы гаубиц, зенитные ракетные комплексы, танки и противотанковые орудия.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжают фиксировать большое сосредоточение тяжелого оружия контролируемых Россией боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 13 августа до 19:30 14 августа, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«13 августа в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил 6 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) на территории объекта, расположенного к востоку от города Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км юго-западнее Луганска), и 8 РСЗО (БМ-21) на территории объекта, расположенного в центре Хрустального, а также 7 РСЗО (БM-21) к югу от поселка Садовый (57 км юго-западнее Луганска) и 4 самоходные гаубицы (2С1) к юго-востоку от села Терновое (57 км к востоку от Донецка)» , - отметили наблюдатели.

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По их данным, в тот же день беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил, вероятно, РСЗО (БМ-21) к югу от Богдановки (44 км к западу от Луганска).

«14 августа беспилотник СММ обнаружил 3, вероятно, буксируемые гаубицы (Д-30 «Жаба», 122 мм) неподалеку от Новогригорьевки (33 км к западу от Луганска)», - заявили в СММ.

Кроме того, 13 августа по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил 18 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) на территории одного объекта и танк (T-64) на территории другого объекта, оба - восточнее Хрустального, противотанковое орудие (МТ-12 «Рапира», 100 мм) возле города Ровеньки (54 км к югу от Луганска), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30), 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10») и 11 танков (T-64) к югу от Садового, 16 танков (неопределенного типа) в Мануйловке (65 км к востоку от Донецка) и 34 танка (неопределенного типа) на юго-восток от Тернового.

«14 августа наблюдатели видели два танка (Т-64) на грузовых платформах, которые двигались на юго-запад от н. п. Нагорное (44 км к югу от Луганска)», - сообщили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) 10-11 августа зафиксировали большое сосредоточение тяжелого вооружения на оккупированных территориях Донбасса и сотни ящиков с боеприпасами и снарядами.

Ранее, 6 августа наблюдатели заметили 24 танка типа Т-72 российских оккупационных войск на Донбассе.

А 1 августа беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ заметил на оккупированной части Луганской области движение конвоя из восьми гаубиц контролируемых Россией боевиков. Также беспилотник ОБСЕ заметил 12 танков - шесть Т-64 и шесть Т-72 - неподалеку Хорошего.