СММ ОБСЕ зафиксировала большое скопление тяжелого вооружения боевиков и сотни ящиков с боеприпасами

Среди прочего наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном боевиками Донбассе 18 гаубиц и 775 ящиков с боеприпасами.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали большое сосредоточение тяжелого оружия на оккупированных территориях Донбасса и сотни ящиков с боеприпасами и снарядами.

Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, 10 августа по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в не подконтрольном правительству Украины районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил совокупно 18 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм и десять 2А65 «Мста-Б», 152мм) на территории военного объекта севернее населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).

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Также на территории другого объекта в примерно 1 км к юго-западу тот же беспилотник СММ обнаружил подвижной разведывательный пункт (ПРП-4 «Нард») и 775 ящиков с боеприпасами (некоторые из них, по оценке, новые), а также 118 ящиков со снарядами для реактивных систем залпового огня (БМ-21).

Кроме того, позже другой беспилотный летательный аппарат, дальнего радиуса действия, вновь зафиксировал шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) на территории указанного военного объекта к северу от Хрустального, размещенных с нарушением линий отвода.

На следующий день, 11 августа, наблюдатели видели 4 РСЗО (БМ-21) возле н.п. Новоамвросиевское (56 км восточнее Донецка).

Как сообщал УНИАН, наблюдатели СММ ОБСЕ 6 августа заметили 24 танка типа Т-72 российских оккупационных войск на Донбассе.

Ранее, 1 августа, беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ заметил на оккупированной части Луганской области движение конвоя из восьми гаубиц контролируемых Россией боевиков. Также беспилотник ОБСЕ заметил 12 танков - шесть Т-64 и шесть Т-72 - неподалеку Хорошего.