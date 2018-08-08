Наблюдатели СММ ОБСЕ заметили на Донбассе 24 танка российских оккупантов

Также наблюдателями СММ ОБСЕ была замечена другая техника пророссийских боевиков.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что 6 августа заметили 24 танка типа Т-72 российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 6 августа до 19:30 7 августа, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и рамочным решением об отводе вооружение калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

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"6 августа по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в не подконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил 14 танков (Т-72) вблизи населенного пункта Терновое (57 км к востоку от Донецка) и 10 танков (Т-72) возле населенного пункта Покровка (36 км к востоку от Донецка)", - говорится в отчете.

Наблюдатели сообщили, что за сутки до этого, 5 августа по данным воздушного наблюдения зафиксирован 21 танк (неустановленного типа) неподалеку от Тернового ", - говорится в отчете.

Кроме того, 6 августа беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил радиолокационную станцию (П-19) возле Розовки (в 37 км к северо-востоку от Донецка), а также БТР-80 и бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) в районе Кальмиусского (бывшее Комсомольское, в 42 км к юго-востоку от Донецка).

"7 августа наблюдатели видели 3 бронетранспортера МТ-ЛБ (на двух были установлены зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм) неподалеку от Первомайска (за 58 км к западу от Луганска)", - говорится в отчете.

Ранее УНИАН сообщал, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ заметил на оккупированной части Луганской области движение конвоя из восьми гаубиц контролируемых Россией боевиков. Также беспилотник ОБСЕ заметил 12 танков - шесть Т-64 и шесть Т-72 - неподалеку Хорошего.