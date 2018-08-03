Беспилотник СММ ОБСЕ заметил на Луганщине конвой из 8 гаубиц боевиков

Также у боевиков наблюдателями были замечены 12 танков.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что беспилотный летательный аппарат миссии заметил на оккупированной части Луганской области движение конвоя из восьми гаубиц контролируемых Россией боевиков.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 1 августа до 19:30 2 августа, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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В частности, наблюдатели заявляют, что в нарушение определенных координат для отвода вооружения на неконтролируемой правительством Украины территории 1 августа беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия заметил конвой из восьми 122-мм самоходных гаубиц 2С1, которые двигались из поселка Лозовское (в 32 км к западу от Луганская) в село Хорошее (в 36 км к западу от Луганска).

Также беспилотник ОБСЕ заметил 12 танков - шесть Т-64 и шесть Т-72 – недалеко от Хорошего.

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 174 взрыва в Донецкой и Луганской областях.