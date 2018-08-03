"Можно ожидать чего угодно": в СЦКК рассказали о стягивании Россией войск к линии разграничения на Донбассе

В пресс-центре СЦКК подчеркивают, что надо быть готовым к любому развитию событий.

Стягивание российско-террористическими войсками значительного количества военной техники вблизи линии разграничения на Донбассе проходит в рамках военных учений 1 и 2 АК под командованием ВС РФ.

В комментарии изданию «Обозреватель» пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации Алексей Гаркуша сообщил, что наибольшее скопление техники наблюдается в зоне ответственности ТУ "Север" на Светлодарском направлении.

"В тех районах, где наблюдаются эти перемещения, есть несколько военных полигонов, и формально это все происходит в рамках учений, которые 1 и 2 АК "Л/ДНР" проводят совместно с ВС РФ", – сообщил он.

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По его словам, по состоянию на сейчас такого количества техники, которая была перемещена в предыдущие дни, больше не фиксируется.

За активными действиями боевиков также следят и в штабе Операции Объединенных сил.

"Стягивание техники было и раньше, все это отслеживается, и если будет реальная угроза, то будет и реальный ответ", – сообщил представитель пресс-центра ООС Александр Завтонов.

На вопрос, есть ли возможность проведения активных наступательных действий со стороны оккупантов, военный заверил, что "угрозы наступления нет".

Однако в пресс-центре СЦКК подчеркивают, что надо быть готовым к любому развитию событий.

"Можно ожидать чего угодно, и под видом учений или маневров техника и личный состав могут стягиваться на выгодные для них рубежи для дальнейшего развития событий", – пояснил Гаркуша.