Сутки на Донбассе: 28 вражеских обстрелов, 4 военных ранены

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

За прошедшие сутки, 2 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганського, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, враг обстрелял наши позиции вблизи Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки в ходе боевых действий 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино. По данным разведки двое оккупантов погибли и один получил ранения.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ сообщила о большом сосредоточение тяжелого вооружения возле Донецка и Луганска.