Боевики атаковали пограничников под Мариуполем противотанковой ракетой

Личный состав и техника пограничного наряда не пострадали, уверяют в штабе ООС.

Российские оккупационные войска атаковали противотанковой управляемой ракетой пограничный наряд, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы «Сартана» вблизи Мариуполя.

Об этом сообщает в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

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«Сегодня, 20 июля, от одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы «Сартана», поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины. Личный состав и техника пограничного наряда не пострадали. Пограничники сразу приняли меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья личного состава и гражданского населения, организовали наблюдение», - отметили в штабе ООС.

Также в штабе напомнили, что враг часто прибегает к таким провокациям, направленным не только на военнослужащих Объединенных сил, но и на мирных жителей Донбасса. Например, в мае российские оккупанты двумя противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли КПВВ «Гнутово» во время его работы, когда мирное население оформляло документы для пересечения линии разграничения.

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