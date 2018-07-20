На Донбассе уничтожен боевик "Рокер": в сети показали фото

10:29, 20 июля 2018
Война
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Боевик был родом из Донецка / Facebook Анатолий Штефан

Фото убитого было опубликовано на странице офицера 53-й ОМБр ВСУ Анатолия Штефана Штирлица. Отмечается, что родом убитый был из Донецка.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

 

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Теги: #Донбасс#война