На Донбассе уничтожен боевик "Рокер": в сети показали фото
10:29, 20 июля 2018Война
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Украинские военные ликвидировали террориста Сергея Копенкова с позывным "Рокер".
Боевик был родом из Донецка / Facebook Анатолий Штефан
В сети показали ликвидированного на Донбассе 17 июля террориста Сергея Копенкова с позывным "Рокер".
Фото убитого было опубликовано на странице офицера 53-й ОМБр ВСУ Анатолия Штефана Штирлица. Отмечается, что родом убитый был из Донецка.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.
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