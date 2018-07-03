Офицер ВСУ раскрыл огромные потери террористов на Донбассе за июнь (фото)

По словам военного, большинство террористов, которые принимали участие в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями "русского мира".

По итогам июня в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" были ликвидированы 86 боевиков и около 147 наемников получили ранения различных степеней тяжести.

Об успехах Объединенных военных сил на своей странице в Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"21 июня воинами Объединенных сил был тяжело ранен командир батальона боевиков 9 ошпмп с позывным «Джордж» и командир батальона позывной «Жорик», который до сих пор в критическом состоянии", - говорится в его сообщении.

По словам военного, во время активизации боевых действий со стороны российских оккупантов, их провокационных обстрелов и попыток овладением опорными пунктами украинских воинов 27-28 июня потери составили 19 боевиков и 15 получили ранения.

"Потери техники составили: БМП-2 ед., БТР-1 ед., ГАЗ-66 -1ед., БПЛА – 2 шт., уничтожены 2 командно-наблюдательных пункта российско-оккупационных войск", - отметил офицер ВСУ.

Также он добавил, что эти цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков потерь личного состава, техники и вооружения.

Как сообщалось, за последнюю неделю бойцы ВСУ смогли нанести значительный урон врагу – подстрелили более 50 боевиков: 27 убитых и 26 раненых.