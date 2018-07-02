Стало известно о крупных потерях боевиков на Донбассе за неделю

08:39, 02 июля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Роман Доник, ВСУ освободили очередной поселок на Донбассе: 30 июня бойцы ВСУ отвоевали у боевиков «ЛДНР» поселок Золотое-4 Луганской области (ранее — Партизанское).

По его словам, активная фаза операции по освобождению населенного пункта с населением 300 человек длилась около 3 недель.

Поселок, который находился непосредственно на линии соприкосновения, полностью контролируется ВСУ.

Как сообщал УНИАН, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о прекращении огня с 1 июля, боевики сорвали новое перемирие на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#война