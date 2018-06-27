Артиллеристы ВМС провели учения близ админграницы с Крымом (фоторепортаж)

Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

Артиллеристы ВМС ВС Украины провели учения возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

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Цель мероприятия - оборона морского побережья и уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в анексованому Крыму стартовали российские военные учения, в которых принимают участие около ста вертолетов и самолетов.