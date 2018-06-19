ВСУ на Донбассе уничтожили вражескую технику и ранили пятерых оккупантов

Ночь на сегодня прошла без обострения обстановки – враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения.

За прошедшие сутки, 18 июня, активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российско-оккупационные войска прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на Горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, на Донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское, где применение оккупантами минометов подвергало опасности мирное население.

В общем боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз вел огонь из тяжелого вооружения. "В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов ранены", - говорится в сообщении.

Ночь на сегодня прошла без обострения обстановки – враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.