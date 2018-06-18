Боевики вчера нарушали "режим тишины" на всех направлениях: 5 оккупантов ранены

Боевики вчера 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов.

На протяжении прошлых суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook, боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

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Отмечается, что боевики вчера 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов. Подразделения Объединенных сил становились помехой провокационным действиям незаконных вооруженных формирований и давали адекватный ответ.

Отмечается активизация российско-оккупационных войск вечером и в темное время суток. На Луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один украинский военный в Крымском во время обстрела получил ранение.

Также запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.

На Мариупольском направлении за прошедшие сутки продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

«Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника. По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери: 5 оккупантов ранены. Потерь наших войск во время текущих суток нет», – сообщили в штабе.