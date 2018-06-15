Волонтеры показали места дислокации российских войск на Донбассе и в Крыму (фото)

Речь идет о местах размещения новейших станций шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных.

Группа «Информационное Сопротивление» показала очередные доказательства присутствия РФ на Донбассе - речь идет о новейших станциях шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных.

Об этом сообщается на сайте группы. "На сей раз мы прищемили «нерв» российской армии. А именно – вскрыли места базирования подразделений войск связи ВС РФ на оккупированных россиянами территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Речь идет о новейших станциях шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на карте нанесены места дислокации терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц связи (МК ЗВКЗ), а в таблицах указаны точные координаты расположения станций.

"По состоянию на апрель 2018 года в сети спутниковой связи ВС РФ работали не менее 18 мобильных станций. Пять из них базировались на территории Украины, которая захвачена РФ – четыре в ОРДЛО (н.п. Новоазовск и Ясиноватая Донецкой области, н.п. Круглик и Каменка Луганской области) и одна в АР Крым (г.Севастополь). По состоянию на начало июня количество мобильных станций в сети спутниковой связи ВС РФ сократилось до 10, три из них находились на оккупированных РФ территориях Украины – в н.п.Новоазовск и Васильевка Донецкой области, н.п. Хрустальный Луганской области", - отмечается в сообщении.

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Согласно данным, наиболее интенсивно спутниковая связь используется для организации связи подразделений за пределами пунктов постоянной дислокации.

"Как в нашем случае – в месте выполнения боевых задач на территории Украины и Сирии. Связь при помощи МК ЗВКС организовывается в звене управления ВС РФ не ниже бригадного уровня. В российской армии спутниковая связь с подразделениями, в том числе и выполняющими задачи за пределами РФ, обеспечивается 14-м Главным центром связи ГШ ВС РФ (г.Москва). Находящиеся на его вооружении мобильные терминалы спутниковой связи имеют однотипное оборудование (тип «Аурига») и функционируют через общий пул частот: 1 hub-станция и 16 абонентских каналов российского спутника-ретранслятора «Yamal-402» (55Е)", - добавили в ИС.

Отмечается, что "МК ЗВКЗ не сможет эксплуатировать не то что тракторист или горнорабочий очистного забоя, а даже маркшейдер".

"Это продукт российской оборонки, который невозможно найти в шахтах Донбасса, поскольку поставлен на вооружение исключительно российской армии. Здесь и специальное программное обеспечение, и системы криптозащиты. То есть эксплуатироваться терминал спутниковой связи может исключительно специально подготовленными военнослужащими ВС РФ з соответствующим уровнем допуска к работе с шифровальным оборудованием. И как понимаете, передача такой аппаратуры алкашне из лнр/днр даже теоретически невозможна по требованиям секретности", - подытожили в группе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области РФ вблизи границы с Украиной заметили колонну военной техники.