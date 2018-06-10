Водоснабжение Авдеевки восстановлено

Накануне сообщалось о восстановлении электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Водоснабжение города Авдеевка в Донецкой области, которое было нарушено 6 июня из-за обстрела боевиками Донецкой фильтровальной станции, восстановлено.

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Как сообщает ГСЧС Украины, по состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение г. Авдеевка, с. Ласточкино и с. Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было восстановлено.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня из-за обстрела ДФС была в очередной раз обесточена. В связи с обесточиванием станции без воды остались г. Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино Ясиноватского района. 5 июня компания «Вода Донбасса» из-за постоянных обстрелов боевиков угрожала остановить фильтровальную станцию.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой «серой зоне», время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов. ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. лиц.