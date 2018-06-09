В настоящее время ведутся подготовительные работы к запуску фильтровальной станции в работу. До утра будет возобновлено водоснабжение Авдеевки.

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было восстановлено сегодня в 13.45.

Об этом сообщается на сайте компании «Вода Донбасса».

«Сегодня в 13.45 восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. В настоящее время ведутся подготовительные работы к запуску фильтровальной станции в работу», - говорится в сообщении.

В свою очередь председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook написал, что до утра будет возобновлено водоснабжение Авдеевки.

«Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВЦА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. До утра, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района будут с водой», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня из-за обстрела ДФС была в очередной раз обесточена. В связи с обесточиванием станции без воды остались г. Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино Ясиноватского района.

5 июня компания «Вода Донбасса» из-за постоянных обстрелов боевиков угрожала остановить фильтровальную станцию.

Cправка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой «серой зоне», время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.