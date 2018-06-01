В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей - Хуг

С начала 2018 года миссия подтвердила 28 погибших и 86 раненых среди мирных жителей на востоке Украины.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что в мае этого года миссия подтвердила 10 погибших и 25 раненых среди гражданского населения на востоке Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

"Уже почти четыре года прошло с момента, как были даны первые обещания украинцам, в частности тем, кто проживает на востоке страны. Четыре года, как стороны пообещали положить конец насилию. Обещания, скрепленные подписями, отвести вооружение, развести силы и формирования, провести разминирование и прекратить огонь, в конце концов прекратить убийства и ранения невинных гражданских лиц. Обещания, что больше ни один человек не пострадает, ни один. Но вместо этого только в мае мы подтвердили 35 жертв среди гражданского населения - 10 погибших и 25 раненых. 35 человек только за один месяц, чьи жизни унесли или необратимо испортили", - заявил Хуг.

"Ответственные - те, кто давали обещания - должны задуматься над этими цифрами", - сказал Хуг.

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В то же время он сказал, что в 2017 году было зафиксировано 87 погибших и 399 раненых гражданских лиц. В этом году уже задокументировано 28 погибших и 86 раненых среди мирных жителей. Также Хуг сказал, что много случаев с ранениями гражданского населения проверяются для окончательного подтверждения.

"Сотни невинных мужчин, женщин и детей. Именно смерть и ранения детей труднее всего принять. Часто это смерть детей, которые не видели и дня мира, убитых во время конфликта, который начался еще до их рождения. В 2017 году СММ ОБСЕ подтвердила смерть не менее 3 детей и ранения 39 детей. В этом году мы уже зафиксировали двоих погибших и 10 раненых среди детей", - подчеркнул он.

"Только на прошлой неделе в Троицком погибли 13-летний мальчик и его отец, а 18-летний юноша и его мать получили ранения в результате обстрела. В Горловке двое мальчиков 10-ти и 11-ти лет попали в больницу с осколочными ранениями. Наши наблюдатели также подтвердили, что 14-летний парень погиб, а трое других подростков получили ранения, когда в Дебальцево в автобусе взорвалось устройство. Еще больше сломанных жизней из-за нарушенных обещаний, и эта цифра растет", - подчеркнул Хуг.

"На этой неделе мы получили еще больше сообщений о детях, которые поплатились за непримиримость взрослых. Еще больше отобранных молодых жизней - это чьи-то дети... В сегодняшнем ежедневном отчете, который впоследствии будет опубликован на сайте ОБСЕ, мы имеем подтверждение о смерти 15-летней девочки, погибшей в Железном в понедельник на этой неделе (28 мая) от взрыва минометной мины", - подчеркнул Хуг.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в больнице умер военный, который спас во время артобстрела на Донбассе свою дочь.