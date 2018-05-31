На Донбассе в результате обстрела боевиков ранили украинского военного

Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе сегодня российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, во время обстрела боевиками подразделений Операции Объединенных сил ранение получил украинский военнослужащий.

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Об этом пресс-центр штаба ООС сообщает в Facebook. Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов. Наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия.

По состоянию на 18.00 один наш защитник получил легкое ранение", - говорится в сообщении. Объединенные силы продолжают выполнять задачи в боевом режиме.

Как сообщал УНИАН, 27 мая на Луганщине под обстрелами погибли двое спецназовцев "Альфы" СБУ.