На Луганщине под обстрелом погибли двое спецназовцев "Альфы" СБУ

Еще один оперативник спецслужбы тяжело ранен.

В Луганской области погибли двое сотрудников Службы безопасности Украины, еще один – тяжело ранен.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

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«Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом происшествии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, задействованных в операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО «А», еще один - тяжело ранен. СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева», - написала она.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 28 раз обстреляли позиции сил ООС, один украинский военный погиб, еще четверо ранены.