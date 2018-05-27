На Луганщине под обстрелом погибли двое спецназовцев "Альфы" СБУ

12:52, 27 мая 2018
Война
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На Донбассе погибли спецназовцы Службы безопасности / ssu.gov.ua

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

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«Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом происшествии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, задействованных в операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО «А», еще один - тяжело ранен. СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева», - написала она.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 28 раз обстреляли позиции сил ООС, один украинский военный погиб, еще четверо ранены.

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Теги: #СБУ#Альфа#Донбас