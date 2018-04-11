Комбат ответил Гиркину на заявление о "захвате" Днепра

Командир батальона "Киев-2" уверен в боеспособности украинской армии.

Заявления экс-главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) об ошибке России прекратить масштабные военные действия против Украины и что брать нужно было как минимум Днепр - всего лишь "сотрясение воздуха и мыльный пузырь".

Российские боевики и подконтрольные ФСБ РФ бывшие главари могут воздействовать на ситуацию только так, как им позволит украинская армия, заявил в комментарии "Обозревателю" командир батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский.

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"Это "сотрясение воздуха" и мыльные пузыри. Какая угроза от Гиркина, если у нас армия достаточно сильна, обеспечена и боеспособна...", – заявил Войцеховский.

Комбат уверен в боеспособности украинской армии.

"Мы можем проиграть битву, но мы выиграем сражение в итоге. Мы можем проиграть сражение за Харьков, образно, даже за Киев, но все равно войну мы выиграем, потому что взять – это не значит удержать. У них не будет никаких ни сил, ни возможностей. Тут же не просто взять, если ты поднялся на гору, нужно на этой вершине усидеть, а они уже не усидели", – считает он.

Ранее экс-главарь боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) озвучил три варианта развития событий для самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР". Он считает, что если Россия закроет границу с оккупированными территориями, "ЛДНР" не продержатся и нескольких суток.