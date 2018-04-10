"ЛДНР" исчезнут за несколько суток": Гиркин назвал три возможных сценария для Донбасса

Экс-главарь боевиков Игорь Гиркин считает, что если Россия закроет границу с оккупированными территориями, «ЛДНР» не продержатся и нескольких суток.

Экс-главарь боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) озвучил три варианта развития событий для самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР". Он считает, что если Россия закроет границу с оккупированными территориями, «ЛДНР» не продержатся и нескольких суток.

Об этом пишет издание "ДонПресс".

Читайте такжеМВД готовится к деоккупации Донбасса - Аваков

«Республики не могут быть сами по себе сколько-нибудь долгое время. Есть три варианта. Либо их придется присоединять к России, то есть официально брать под защиту. Либо будет реализован проект „Новороссия“, когда возникнет совершенно новое дружественное, но независимое государство. Есть и третий вариант — победит Украина при поддержке США… Если РФ, не дай бог, закроет границу, то "ДНР" и "ЛНР" прекратят свое существование в течение нескольких суток».

При этом Гиркин назвал "большой ошибкой России" прекращение активных боевых действий против Украины в 2014 году.

«Новороссии сейчас, по сути, нет, потому что в 2014 году под давлением Запада было принято решение об остановке наступления на украинском направлении. Это было неверным действием. Оно не принесло ничего кроме внешнеполитического поражения. Оно никак не избавило нас от санкций… Нужно идти минимум до Днепропетровска. Брать под свой контроль всю территорию, где живет преимущественно русское население».

Как сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что война на Донбассе производит на него «очень сильное впечатление», поскольку там «все наши» и пообещал, что российских боевиков «будет возможность» брать оружие.