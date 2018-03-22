ВСУ сняли введенную из-за провокаций российской авиации боевую готовность сил ПВО

Сегодня силы и средства противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность из-за обнаружения угрозы со стороны Российской Федерации.

Боевая готовность, в которую сегодня привели воздушные силы украинской армии, снята.

Об этом сообщает Громадское радио со ссылкой на представителя командования воздушных сил ВСУ Дмитрия Струтинского.

«Степень боевой готовности, которая была объявлена, уже снят», — сказал спикер. Струтинский добавил, что несмотря на это, воздушные силы остаются на постоянном дежурстве.

Читайте такжеНа Донбассе боевики за сутки ни разу не нарушили перемирие

«Сегодня силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению (атаки российской авиации, – ред.) и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня силы и средства противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность из-за обнаружения угрозы со стороны Российской Федерации.

Военные отметили, что 22 марта силы и средства Воздушных сил ВСУ второй раз за месяц зафиксировали «провокационные действия» со стороны воздушной компоненты ВКС РФ вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.