ВСУ сняли введенную из-за провокаций российской авиации боевую готовность сил ПВО

21:01, 22 марта 2018
Война
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ВСУ второй раз за месяц зафиксировали провокации авиации РФ возле воздушной границы Украины / фото function.mil.ru

Об этом сообщает Громадское радио со ссылкой на представителя командования воздушных сил ВСУ Дмитрия Струтинского.

«Степень боевой готовности, которая была объявлена, уже снят», — сказал спикер. Струтинский добавил, что несмотря на это, воздушные силы остаются на постоянном дежурстве.

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«Сегодня силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению (атаки российской авиации, – ред.) и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня силы и средства противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность из-за обнаружения угрозы со стороны Российской Федерации.

Военные отметили, что 22 марта силы и средства Воздушных сил ВСУ второй раз за месяц зафиксировали «провокационные действия» со стороны воздушной компоненты ВКС РФ вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

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Теги: #ВСУ#ПВО