Украинские силы ПВО приведены в боевую готовность из-за провокаций авиации РФ возле Крыма

Обнаружив угрозу со стороны страны-агрессора, все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в "боевую готовность", чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации.

Сегодня, 22 марта, силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уже второй раз за месяц зафиксированы провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook, истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымска и Бельбека с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии размежевания между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением, до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турция.

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«Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22, с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных заданий по нанесению ударов. Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины и с целью отработки условной блокады пролива Босфор», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, обнаружив угрозу со стороны страны-агрессора, все определенные силы и средства противовоздушной обороны были "приведены в боевую готовность", чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сейчас несут круглосуточное дежурство. «Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины постоянно обеспечивают выполнение определенных задач по защите территориальной целостности государства, в частности, относительно сдерживания, во взаимодействии с другими видами и войсками Вооруженных Сил Украины, вооруженной агрессии против Украины с воздуха, прикрытия важных объектов государства, группировок войск от ударов средств воздушного нападения и поражения войск и объектов противника», – добавили в Командовании.