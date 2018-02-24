Боевики спрятали на Донбассе по меньшей мере 46 танков - ОБСЕ

Наблюдатели также насчитали пять гаубиц и другое тяжелое вооружение.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили, что боевики не отвели от линии разграничения на Донбассе тяжелую технику и вооружение, а спрятали его.

Читайте такжеСегодняшний день в зоне АТО прошел без единого обстрела со стороны боевиковВ частности, возле Круглика обнаружили 36 танков Т-64, а возле Ясного – пять единиц буксируваних гаубиц Д-30. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

По предварительной информации, на территории школы на улице Б. Хмельницкого в Донецке было обнаружено еще 10 танков, а на северо-восточной окраине Калиновки - артиллерийские системы и минометы различного калибра.

"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требований актов международного права, относительно запрета размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематического нарушения ими достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон согласно Минских договоренностей", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Кроме этого на окраине населенного пункта Подлесное представители украинской стороны СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ зафиксировали воронки от снарядов боевиков. Об этом в соцсети сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на представителя СЦКК Николая Лапая.

По его словам, информация об обстреле противником окраины населенного пункта Подлесное поступила 23 февраля в 20:10.

"Сегодня (24 февраля - ред.) утром мы совместно с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место происшествия и зафиксировали более 15 воронок, по предварительному заключению, от 152-мм снарядов, которые были настроены на осколочное действие", - сказал Лапай. При этом он отметил, что никто из местного населения не пострадал.