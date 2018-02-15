СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 810 взрывов на Донбассе

По данным наблюдателей, больше половины взрывов произошло в Луганской области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали за сутки около 810 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 13 февраля по 19:30 14 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Читайте такжеВ СММ ОБСЕ увидели угрозу в размещении боевиками остатков боеприпасов в музее«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, больше взрывов (примерно 320 против около 280)», - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Светлодарска, Чермалыка, Ломакино, Трудовского, Каменки, Авдеевки и Александровки.

«В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Зафиксировано, в частности, больше взрывов (примерно 490 против 17)», - заявляют наблюдатели.

В Луганской области нарушения зафиксированы в Кадиевке и Калиновке. Также члены СММ слышали взрывы вблизи Золотого.