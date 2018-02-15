СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 810 взрывов на Донбассе

23:41, 15 февраля 2018
Война
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На Луганщине нарушения зафиксированы в Кадиевке и Калиновке / Фото УНИАН

Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 13 февраля по 19:30 14 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Читайте такжеВ СММ ОБСЕ увидели угрозу в размещении боевиками остатков боеприпасов в музее«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, больше взрывов (примерно 320 против около 280)», - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Светлодарска, Чермалыка, Ломакино, Трудовского, Каменки, Авдеевки и Александровки.

«В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Зафиксировано, в частности, больше взрывов (примерно 490 против 17)», - заявляют наблюдатели.

В Луганской области нарушения зафиксированы в Кадиевке и Калиновке. Также члены СММ слышали взрывы вблизи Золотого.

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Теги: #СММ ОБСЕ#взрывы на Донбассе