Беспилотники ОБСЕ "заметили" танковую позицию боевиков на Луганщине (видео)
20:20, 05 февраля 2018Война
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Боевики уравнивают с землей местные поселения, а потом списывают это на украинских военных.
Беспилотники ОБСЕ зафиксировали танковую позицию пророссийских боевиков
Беспилотники ОБСЕ зафиксировали танковую позицию пророссийских боевиков.
Соответствующее фото размещено в сети. Снято оно в конце января в оккупированном поселке Обозное, на Луганщине.
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Как видно, один "Т-64" направлен в сторону позиций ВСУ, а еще один - развернут в сторону мирных жителей и, очевидно, имитирует так называемый "ответ" украинских защитников.
Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате этих преступных действий ранения получили двое украинских защитников, еще один – получил боевое травмирования.
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