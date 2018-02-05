Беспилотники ОБСЕ "заметили" танковую позицию боевиков на Луганщине (видео)

Боевики уравнивают с землей местные поселения, а потом списывают это на украинских военных.

Беспилотники ОБСЕ зафиксировали танковую позицию пророссийских боевиков.

Соответствующее фото размещено в сети. Снято оно в конце января в оккупированном поселке Обозное, на Луганщине.

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Как видно, один "Т-64" направлен в сторону позиций ВСУ, а еще один - развернут в сторону мирных жителей и, очевидно, имитирует так называемый "ответ" украинских защитников.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате этих преступных действий ранения получили двое украинских защитников, еще один – получил боевое травмирования.