Все благотворительные взносы, собранные во время мероприятия, будут направлены на поддержку ВСУ.

В Ужгороде 7 июля 2022 года на Ивана Купала устроили праздник под названием "Святкуємо Купала, щоби раша запалала!".

"Изюминкой" мероприятия стало импровизированное сожжение бутафорского московского Кремля, что вызвало нешуточный ажиотаж среди посетителей.

Не обошлось и без традиционного спускания веночков на воду и прыжков через костер.

Фотокорреспондент УНИАН также побывал на праздновании.

Организатором действа выступило Движение поддержки закарпатских военных, а все благотворительные взносы, собранные во время мероприятия, будут направлены на поддержку ВСУ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве презентовали Международную выставку политических и антивоенных карикатур "Русский военный корабль, иди на...!".

Также в столице открылась выставка уничтоженной российской военной техники, привезенной из Гостомеля Киевской области.

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