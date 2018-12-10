Порошенко требует от МИД завершить пересмотр всей договорно-правовой базы с Россией

Президент ожидает от правительства срочных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за нанесенный продолжительной вооруженной агрессией ущерб.

Президент Украины Петр Порошенко требует от Министерства иностранных дел завершения инвентаризации всей договорно-правовой базы с Россией.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал после подписания закона о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.

«Глава государства сообщил, что от Министерства иностранных дел Украины требует завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией», - говорится в сообщении.

«Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений», - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что также требует от Кабинета министров Украины срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за нанесенный продолжительной вооруженной агрессией ущерб.

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«Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины», - отметил президент.

Порошенко заметил, что Договор о дружбе с Россией не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков в международные суды и другие международные инстанции к России - как нарушительнице этого договора и норм международного права.

В частности, он привел отдельные положения этого договора, где говорится, что стороны «строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения..., территориальной целостности, нерушимости границ..., неприменения силы, невмешательства во внутренние дела..., добросовестного выполнения взятых международных обязательств..., норм международного права...».

Глава государства подчеркнул, что в начале 2019 года истекает очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продлевать его или прекратить. По его словам, «выбор очевиден - прекратить».

Порошенко также добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» (№0206).