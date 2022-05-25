В этой творческой акции приняли участие 40 художников из 12 стран мира, самые интересные работы планируют включить в альбом карикатур.

В Киеве 25 мая 2022 года презентовали Международную выставку политических и антивоенных карикатур "Русский военный корабль, иди на...!".

Как отмечают в пресс-службе КГГА, в этой творческой акции приняли участие 40 художников из 12 стран мира, которые представили 203 работы.

После проведения выставки в Киеве авторы планируют продолжить работу в направлении кросс-продвижения по европейским городам, а также познакомить с экспозицией жителей Чернигова, Львова и других городов Украины.

Самые интересные работы впоследствии планируют включить в альбом карикатур.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 мая 2022 года на Михайловской площади в Киеве открылась выставка уничтоженной российской военной техники, привезенной из Гостомеля Киевской области.

Между тем 23 мая "Укрпочта" начала продажу марки "Русский военный корабль... Все!", которой предшествовал выпуск почтовой марки "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

Обе марки вызвали немалый ажиотаж, ведь желающие их получить люди готовы были ждать часами в очередях и даже ненароком обваливали сайт "Укрпочты".

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