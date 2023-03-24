В Мукачево (Закарпатская область) расцвела так называемая "бешеная" сакура, известная своим необычным периодом цветения.
Как объясняют в Мукачевском городском совете, дерево японской вишни по улице Успенская в центре города всегда цветет первым, иногда даже в феврале. Уже вскоре в Мукачево ожидают массовое цветение сакуры.
Цветение сакуры в Украине
Обычно пик цветения сакуры в Украине приходится на вторую половину апреля, в более прохладных регионах даже на начало мая. Своеобразной "столицей сакуры" в Украине является город Ужгород в Закарпатской области, который славится на всю страну своими аллеями сакур.
Всего же в Закарпатской области насчитывается около 50 тысяч деревьев сакуры, 5 тысяч из них растут в Ужгороде.
В Киеве японские вишни тоже довольно распространены, однако в столице пик их цветения приходится на первую половине мая.
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