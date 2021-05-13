Аллею сакур здесь высадили в октябре 2018 года.

Полюбоваться сакурами в Киеве можно на Липском бульваре: самое красивое их цветение - со стороны улицы Институтской.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

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Эти сакуры относятся к виду Prunus Serrulata или "вишня мелкопильчатая". Дерево достигает в высоту 25 метров и цветет в апреле-мае. Ареал распространения - Япония, Корея и часть территории Китая.

Аллею сакур здесь высадили в октябре 2018 года. Работы выполнило Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района. В рамках озеленения Липского бульвара сделали также обрезку и удалили аварийные деревья.

Сейчас сакуры цветут по всей столице. Особой популярностью пользуется аллея сакур в парке "Киото". Кстати, проект здешнего японского сада разрабатывал известный архитектор Широ Накане.

Цветение сакур в Херсоне

В Херсоне расцвела аллея сакур. Деревья были подарены городу послом Японии 4 года назад.

Деревья высадили на центральном проспекте в честь 25-й годовщины дипломатических отношений между странами. Японские вишни украсили центр города буйным розовым цветом.

В Херсоне и до этого несколько раз пытались культивировать сакуры, и растения гибли из-за сильной жары. Здесь же, возле городской больницы, за деревьями пристально ухаживают медики. Поливают их и призывают горожан бережно относиться к красоте, ведь японцы обещали наведаться через 10 лет, чтобы полюбоваться цветением подаренных деревьев.

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Автор: Елена Пилипчак