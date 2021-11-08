Через территорию Израиля проходят миграционные пути многих видов перелетных птиц.

Водохранилище в районе Мишмар-ха-Шарон в Центральном округе Израиля облюбовала в качестве места для отдыха огромная стая розовых пеликанов.

Невероятные фото пернатых красавцев опуликовал фотосервис Reuters.

Читайте такжеНазваны лучшие места в мире для "берд-вотчеров"Отметим, через территорию Израиля проходят миграционные пути многих видов перелетных птиц. Так что каждый год в определенное время здесь можно увидеть огромные стаи пеликанов, фламинго, журавлей и других пернатых красавцев. Неудивительно, что полюбоваться этой красотой сюда съезжаются многие туристы-бердвотчеры.

Например, в ноябре в районе Мишмар-ха-Шарон останавливаются розовые пеликаны, чтобы набраться сил и отправиться дальше.

Стоит отметить, что местные жители не только не возражают такой компании, а наоборот даже подкармливают пернатых гигантов рыбой. Делают они это в рамках национальной программы поддержки природных заповедников.

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Автор: Марина Григоренко