По случаю Хэллоуина в Национальном Ботаническом саду имени Гришко в Киеве 31 октября и 1 ноября впервые проходит необычный Праздник мертвой флоры.
Цель праздника - поддержать создание Банка семян. Этот проект поможет сохранить биоразнообразие Украины, сообщается на странице мероприятия в Facebook.
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В программе мероприятия запланированы карнавал костюмов исчезнувших деревьев, конкурс тыкв, театрализованное представление, лекция ученых, алтарный огонь и веселые поминальные песни, квест с подарками, фотозона и живая музыка.
Фотокорреспондент УНИАН подготовил репортаж с праздника.
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