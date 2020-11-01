Посетить праздник в ботаническом саду можно будет еще в воскресенье, 1-го ноября.

По случаю Хэллоуина в Национальном Ботаническом саду имени Гришко в Киеве 31 октября и 1 ноября впервые проходит необычный Праздник мертвой флоры.

Цель праздника - поддержать создание Банка семян. Этот проект поможет сохранить биоразнообразие Украины, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

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В программе мероприятия запланированы карнавал костюмов исчезнувших деревьев, конкурс тыкв, театрализованное представление, лекция ученых, алтарный огонь и веселые поминальные песни, квест с подарками, фотозона и живая музыка.

Фотокорреспондент УНИАН подготовил репортаж с праздника.

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Автор: УНИАН