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Как Великобритания отмечает летнее солнцестояние 2019 (фоторепортаж)

12:39, 21 июня 2019
Фотоотчеты
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Еще в давние времена наши предки по всему миру в этот день проводили различные обряды, часть из которых дошли и до наших дней.

Особенно активно день летнего солнцестояния почитают в Великобритании. Ежегодно тысячи паломников собираются возле знаменитой древней достопримечательности - мегалитического комплекса Стоунхендж, чтобы встретить рассвет. Люди поднимают руки к Солнцу, медитируют, занимаются йогой, обнимаются, танцуют и поют, а также облачаются в различные костюмы.

Район Гластонбери - еще одно из популярных мест сбора хранителей этих древних традиций.

Даже в столице Лондоне традиционно в этот день много людей стараются встретить рассвет, устроившись на точке повыше с лучшим обзором.

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Теги: #Лондон#Великобритания#Стоунхендж#летнее солнцестояние