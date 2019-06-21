Как Великобритания отмечает летнее солнцестояние 2019 (фоторепортаж)
День летнего солнцестояния традиционно отмечается 21 июня. Именно на эту дату приходится самый длинный день и самая короткая ночь в году.
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Еще в давние времена наши предки по всему миру в этот день проводили различные обряды, часть из которых дошли и до наших дней.
Особенно активно день летнего солнцестояния почитают в Великобритании. Ежегодно тысячи паломников собираются возле знаменитой древней достопримечательности - мегалитического комплекса Стоунхендж, чтобы встретить рассвет. Люди поднимают руки к Солнцу, медитируют, занимаются йогой, обнимаются, танцуют и поют, а также облачаются в различные костюмы.
Район Гластонбери - еще одно из популярных мест сбора хранителей этих древних традиций.
Даже в столице Лондоне традиционно в этот день много людей стараются встретить рассвет, устроившись на точке повыше с лучшим обзором.