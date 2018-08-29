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В Испании прошло традиционное томатное побоище (фоторепортаж, видео)

17:38, 29 августа 2018
Фотоотчеты
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В этот день ежегодно испанцы и гости из других стран выходят на улицы города, чтобы закидать друг друга помидорами, превращая все вокруг в настоящее томатное месиво. В этом году на Томатину приехали 20 тысяч туристов.

На "нужды" фестиваля завезли аж 145 тонн томатов, которыми участники действа забрасывали друг друга в течение нескольких часов подряд.

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Теги: #Испания#фестиваль#помидоры#Томатина