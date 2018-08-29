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В Испании готовятся к томатному "месиву": для веселых боев подготовили 145 тонн помидоров (видео)

08:59, 29 августа 2018
Новости туризма
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Помидорами будут сражаться несколько часов подряд / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, веселые бои проходят в небольшом городке, всего в нескольких километрах от Валенсии. Горожане ожидают более 20 тысяч гостей, туда привезли 145 тонн томатов.

Помидорами будут сражаться несколько часов подряд и за это время, обычно, город превращается в настоящее томатное месиво.

Собственники домов и магазинчиков уже взяли в руки молотки, гвозди и доски – до начала праздника стараются успеть все залатать и спасти от погромов окна и витрины.

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Теги: #Испания#Валенсия