В Испании готовятся к томатному "месиву": для веселых боев подготовили 145 тонн помидоров (видео)

Собственники домов и магазинчиков уже взяли в руки молотки, гвозди и доски – до начала праздника стараются успеть все залатать и спасти от погромов окна и витрины.

В Испании готовятся к старту "Томатины"– фестивалю, на котором тысячи людей забрасывают друг друга помидорами.

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Как говорится в сюжете ТСН, веселые бои проходят в небольшом городке, всего в нескольких километрах от Валенсии. Горожане ожидают более 20 тысяч гостей, туда привезли 145 тонн томатов.

Помидорами будут сражаться несколько часов подряд и за это время, обычно, город превращается в настоящее томатное месиво.

Собственники домов и магазинчиков уже взяли в руки молотки, гвозди и доски – до начала праздника стараются успеть все залатать и спасти от погромов окна и витрины.