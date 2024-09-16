Зимой Европа способна удовлетворить запросы туристов на любой вкус.

Европа хороша тем, что ехать на отдых туда можно в любое время года – хоть жарким летом, хоть морозной зимой, хоть в избавленное от толп межсезонье. При этом европейские туристические направления могут предложить путешественникам отдых на любой вкус – от культурного городского до экстремального на природе.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, назвало 14 лучших мест для отдыха в Европе зимой, способных удовлетворить запросы туристов на любой вкус.

1. Таллин, Эстония: лучшее место для рождественских ярмарок

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Хотя во многих городах Северной Европы проводятся рождественские ярмарки, немногие могут похвастаться таким идеальным фоном, как Таллин – город с одним из наиболее сохранившихся средневековых центров. Его окруженный стеной Старый город и замок Тоомпеа особенно очаровательны в декабре, когда город покрывается снежным одеялом. Подробнее о зимнем Таллине читайте в нашем большом материале.

2. Фуэртевентура, испанские Канарские острова: лучшее место для зимнего пляжного отдыха

Драматические, вулканические, почти марсианские пейзажи второго по величине среди Канарских островов чрезвычайно привлекательны зимой. В то время как большая часть Европы дрожит под серым небом, на Фуэртевентуре светит солнце – средняя температура на острове составляет 21ºC даже в январе, что делает его одним из немногих мест Европы, где действительно можно провести зимний пляжный отдых.

3. Сноудония, Уэльс: лучшее место для зимних видов спорта

Этот национальный парк на севере Уэльса, состоящий из впечатляющего скопления гор, сверкающей береговой линии, озер, древних лесов и ревущих водопадов, зимой покрывается белым снегом, давая туристам уйму возможностей для активного отдыха – от хайкинга и катания на лыжах до рафтинга и прыжков на батуте под землей.

4. Мадейра, Португалия: лучшее место для активного отдыха в теплую погоду

Этот остров находится далеко в Атлантике, ближе к Марокко, чем к материковой части Португалии, и солнце здесь светит круглый год. Даже в феврале на Мадейре может быть температура до 20°C (68 °F), а если идет дождь, здесь так много микроклиматов, что вам не придется далеко ехать, чтобы найти погоду получше. Мягкая зима идеально подходит для прогулок по сети левад острова или просто для отдыха в баре с видом на океан. Подробнее от отдыхе на Мадейре читайте в нашем большом материале.

5. Бильбао, Испания: лучше место для любителей искусства и свежей еды

Зимой в Бильбао может быть прохладно и дождливо – температура достигает всего около 12°C, но это едва ли портит настроение этому космополитичному городу. Сочетание суровости, гламура и гастрономии в Бильбао заставляет его сиять даже в пасмурные дни. Кроме того, более низкие цены на проживание в несезон оставляют больше денег на пинчос (традиционную баскскую еду, которую едят руками).

6. Лазурный берег, Франция: лучшее место для гламура

Поездка на блестящий Лазурный берег в низкий сезон зимой теперь считается хорошей идеей, чтобы избежать летних толп. Тем не менее, именно зимние посетители первыми сделали этот средиземноморский участок таким модным в 19 веке. Они приезжали сюда ради микроклимата, который обеспечивает Французской Ривьере такие приятно мягкие зимы.

7. Баварские Альпы, Германия: лучше место для изучения заснеженных сказочных замков

Здесь заснеженные горы, сверкающие озера и множество замков создают место, похожее на воплощение в реальность диснеевского "Холодного сердца" – в первую очередь в замке Нойшванштайн, архитектурной сказке, созданной эксцентричным королем Людвигом II в конце 19 века и ставшей моделью практически для всех замков из мультфильмов. Увидев Нойшванштайн и другие замки этого района – Линдерхоф в версальском стиле или Хоэншвангау в готическом стиле – под покровом льда вы получите дополнительную каплю волшебства. Ну а отличной отправной точкой станет средневековый Фюссен – один из самых высоких городов Баварии. Подробнее читайте в нашем большом материале.

8. Санторини, Греция: лучшее место для отдыха на греческом острове без толп

В летний топ-сезон этот живописный остров становится жертвой собственной красоты. Это идиллическое сочетание побеленных домов, нависающих над синим морем, украсило миллиарды открыток – и, с приходом лета, Санторини практически утопает в туристах. Но зимой это совсем другая история, особенно в январе и феврале, когда прибывает меньше паромов, не заходят круизные лайнеры, а заполняемость отелей составляет около 10%. Есть реальный шанс насладиться лучшими в мире закатами только в компании с местными жителями.

9. Алентежу, Португалия: лучшее место для любителей вина

В ясный зимний день мало что может быть прекраснее, чем потягивать согревающее красное вино среди виноградных лоз, из которых оно произошло. Алентежу – восхитительно малотуристический винный регион в любое время года, но он особенно привлекателен зимой, когда небо часто ясное, а пейзажи холмов, пробковых лесов, традиционных винодельческих хозяйств и мавританской архитектуры мерцают в слабом солнечном свете.

10. Лион, Франция: лучшее место для гурманов

Второй город Франции является первым в мире по количеству еды – в Лионе, возможно, больше ресторанов на квадратный фут, чем где-либо еще на планете. Они варьируются от отмеченных звездами Мишлен заведений, создающих новую кухню, до традиционных лионских семейных бистро. Местные рынки переполнены деликатесами, также в изобилии представлены традиционные мясные лавки, сыроварни, шоколатье и булочные.

11. Чинкве-Терре, Италия: лучшее место для познания традиционного итальянского стиля без толпы

Пять крошечных средневековых рыбацких деревушек с пастельными домиками, прилепившихся к скалам над живописной Лигурийской Ривьерой – Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Манарола, Корнилья и Риомаджоре – ужасно популярны. Каждое лето деревни и 120 км пешеходных троп, которые извиваются между ними, переполнены посетителями. Но приехав зимой, вы получите представление о том, каким было это побережье, прежде чем все остальные его нашли.

12. Каппадокия, Турция: лучшее место для подземных исследований

Давным-давно мягкая туфовая скала в Каппадокии была "вырезана" природой в сказочную смесь оврагов, плоскогорий и башен, создавая удивительные марсианские пейзажи. И все это выглядит особенно красиво под слоем снега. Поскольку это не сезон, цены на номера снижаются, а людей мало, что делает более дешевым и комфортным исследование таких мест, как монастырь в Кешлик, лабиринтный подземный город Каймаклы и покрытые фресками пещерные церкви музея под открытым небом Гереме. Подробнее о зимнем отдыхе в Каппадокии читайте в нашем большом материале.

13. Будапешт, Венгрия: лучшее место для любителей СПА

Элегантный Будапешт никогда не оставит гостей с холодными ногами даже зимой. Земля, на которой построена венгерская столица, усеяна более чем 120 горячими источниками, многие из которых открыты для публики как термальные ванны – от турецких купален Рудаш до жемчужины в стиле ар-нуво Геллерт и огромного Сечени. Подробнее о том, что можно посмотреть в Будапеште, читайте в нашем большом материале.

14. Лапландия, Финляндия: лучшее место для наблюдения за северным сиянием

В это время года Полярный круг сверкает, ландшафт погребен под одеялом из снега, а озера замерзают, превращая Лапландию в зимнюю страну чудес. Волшебное северное сияние, скорее всего, будет вовсю танцевать в зимние месяцы. Также в декабре в Рованиеми стекаются туристы с детьми, чтобы увидеть деревню Санта-Клауса.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet также назвал десять удивительных мест в Европе, чтобы насладиться зимним солнцем.

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