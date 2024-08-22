Некоторые европейские туристические направления лучше всего посещать в межсезонье.

Многие тревел-эксперты считают межсезонье (осень и весну) лучшим периодом для путешествий по целому ряду причин – от более низких цен до меньших толп и более комфортных температур.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, назвало десять лучших направлений в Европе для посещения осенью 2024 году.

1. Севилья (Испания) – лучшее для городского отдыха. В октябре в Севилье температура на максимуме может достигать 26°C, что идеально подходит для осмотра местных многочисленных достопримечательностей: изнуряющая жара спала, но все еще достаточно тепло для прогулок в футболках и вечеров в тапас-барах на открытом воздухе.

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Когда ехать: с марта по май и октябрь – тепло и приятно; с июня по сентябрь – невыносимо жарко; с ноября по февраль – умеренно.

2. Додеканес (Греция) – лучшее для спонтанных поездок по островам. Ранняя осень в Додеканесе великолепна: именно тогда эта группа островов предлагает в основном хорошую погоду, более низкие цены, теплое море и меньше посетителей, а также множество объектов, которые еще не закрылись на зиму. Начинать путешествие эксперты советуют с Родоса – самого большого из островов группы Додеканес, где есть аэропорт. Уже оттуда можна отправиться дальше на паромах или небольших лодках но остальные острова.

Когда ехать:с мая по июнь и с сентября по октябрь – солнечно, тепло, доступное транспортное сообщение; с июля по август – жарко и слишком оживленно; с ноября по апрель – прохладно, мало паромов.

3. Умбрия (Италия) – лучшее для смакования сезонных блюд. Скромный сосед Тосканы, со своей осенней плодоносностью, прекрасен и щедр в это время года и является идеальным местом для отдыха, наполненного едой. Его холмистые местности и окруженные стенами города, такие как Орвието, Амелия и Нарни, купаются в золотом свете и свободны от толпы. Его столы ломятся от невероятных местных продуктов: чечевица, фасоль и грибы, каштаны и черные трюфели, яркий шафран и олио новелло из свежего урожая оливок. А пик сезона сбора винограда делает это время лучшим для следования по винным маршрутам Страда-дель-Сагрантино, посещения виноградников и средневековых деревень для дегустации.

Когда ехать: с апреля по июнь и с сентября по октябрь – приятная погода, мало людей; с июля по август – жарко, оживленно; с ноября по март – прохладно.

4. Черногория – лучшее для пеших походов. Благодаря теплому климату, горы Черногории подходят для пеших прогулок до ноября. Самые высокие из них находятся в Национальном парке Дурмитор, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – скоплении темных, зубчатых вершин, 48 из которых возвышаются более чем на 2000 метров, разбросанных по сосновому лесу, пышным лугам и сверкающим ледниковым озерам. Прибрежные высокие точки, такие как горы Орьен и Ловчен, предлагают потрясающие виды на Адриатическое море – здесь можно совместить походы с купанием в лазурном море, которое остается теплым в течение всего октября – и безлюдным.

Когда ехать: с апреля по июнь и с сентября по октябрь – тепло, мало людей; с июля по август – жарко, многолюдно; с ноября по март – холодно, можно кататься на лыжах.

5. Копенгаген (Дания) – лучшее для ужинов в ресторанах. Невероятно крутой Копенгаген является эпицентром как скандинавского шика в дизайне, так и новой скандинавской революции в еде – нигде больше еда не бывает более креативной, устойчивой или сезонной, чем здесь, будь то кухни, отмеченные звездами Мишлен, или кафе в фермерских магазинах. Начать стоит с продовольственного рынка Torvehallerne KBH, где подают все: от органической каши до великолепных smørrebrød (открытых сэндвичей). Затем можно отправиться на пешеходную экскурсию для гурманов, чтобы узнать, где местные жители покупают кофе и выпечку. Завершите день стоит в городском районе Кёдбюен, чтобы выпить как датчанин.

Когда ехать: с апреля по май и октябрь – тише, прохладнее; с июня по сентябрь – солнечно, оживленно, суетливо; с ноября по март – холодно.

6. Шотландское нагорье – лучшее для созерцания угрюмых осенних пейзажей. Вихрь тумана, вересковая пустошь, светящаяся в лучах рассвета, и, возможно, мучительный рев оленя, готовящегося к драке: утро поздней осени в Шотландском нагорье – это всегда атмосферное событие. Только стоит учесть, что многие достопримечательности здесь закрываются на зиму.

Когда ехать: с апреля по май – тихо, все цветет; июнь-август – самые теплые дни, длинные дни, мошки; сентябрь-ноябрь – осенние краски, гон оленей; декабрь-март – холодно, возможен снег.

7. Мальта – лучшее для сочетания острова и города. На маленькой Мальте прекрасный средиземноморский климат – в ноябре все еще жарко и тепло, тогда когда большая часть Европы уже дрожит от холода. При температуре около 21°C и море, сохраняющем остатки летнего тепла, можно прекрасно совместить безделье в мягком климате с осмотром достопримечательностей – небольшие размеры Мальты позволяют успеть все, не тратя много времени.

Когда ехать: с апреля по июнь и с октября по ноябрь – тепло, малолюдно; с июля по сентябрь – жарко, сухо, оживленно; с декабря по март – прохладно.

8. Тенерифе (Канарские острова, Испания) – лучшее для солнца. Тенерифе уже давно приветствует любителей солнца круглый год – средняя дневная температура колеблется около 24°C вплоть до ноября. По сути, это единственное место в Европе, где можно запланировать пляжный отдых так поздно. Крупные туристические курорты находятся на юге, вместо этого лучше отправиться на север, возможно, в исторический город Пуэрто-де-ла-Крус или на пляжи вокруг Лос-Хигантес и Пуэрто-де-Сантьяго на западе.

Когда ехать: с марта по май – тепло, полевые цветы; с июня по сентябрь – жарко, солнечно; с октября по ноябрь – тепло, малолюдно; с декабря по февраль – умеренно, возможен снег в районе вулкана Тейда.

9. Латвия – лучшее для осенних красок. Октябрь – последний шанс побродить по прекрасным диким местам Латвии в теплую погоду: дни еще достаточно длинные, зимние ветры еще не начали дуть, а осенние краски самые лучшие. В национальном парке Гауя можно полюбоваться средневековыми замками и туманными водными путями на фоне моря желто-золотых деревьев. Здесь много пешеходных троп – от коротких прогулок до длинных маршрутов вдоль реки Гауя.

Когда ехать: с апреля по июнь – тепло (круизный сезон с мая по сентябрь); с июля по август – жарко, многолюдно; с сентября по октябрь – мягко, тихо; с ноября по март – холодно, снежно.

10. Бургундия (Франция) – лучшее для любителей вина и велосипедного спорта. Жизнь в Бургундии окрашена в красный и белые цвета – точнее, Пино Нуар и Шардоне, два сорта винограда, которые доминируют в самом почитаемом винодельческом регионе Франции. Исследуя холмы Бургундии в сезон сбора винограда, также можно насладиться идеальными условиями для езды на велосипеде по Le Tour de Bourgogne. Этот велосипедный маршрут включает около 800 км зеленых дорожек без движения, дорожки вдоль каналов и тихие проселочные дороги, связывающие самые заманчивые достопримечательности региона.

Когда ехать: с апреля по май и октябрь – прохладнее, тише; с июня по сентябрь – стабильно тепло; с ноября по март – холодно, влажно.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь неожиданных стран Европы с замечательными пляжами.

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